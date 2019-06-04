Рыбинск, Ярославская область, 4 июня, 2019, 16:44 — ИА Регнум. В Ярославской области общественная организация «Землячество мологжан» выполнит колоризацию черно-белых фотографий города Мологи, исчезнувшего в конце 1930-х годов во время создания Рыбинского водохранилища. Землячество получило грант президента России на эту работу, сообщил корреспонденту ИА REGNUM председатель организации, заведующий музеем Мологского края Анатолий Клопов.

Wikimedia.com Молога

«Цветных фотографий города Мологи, к сожалению, не сохранилось. Проект позволит увидеть город в цвете. Мы будем сотрудничать с Рыбинским полиграфическим колледжем, в котором есть такой опыт. Над приданием цвета будут работать студенты. Планируем «раскрасить» таким образом 70 фотографий», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта, председатель «Землячества мологжан» Анатолий Клопов.

В своей работе участники проекта будут ориентироваться на архивные документы и материалы музеев.

«В Рыбинском музее сохранились акварели с видами Мологи. Есть архивные документы, позволяющие узнать, например, какого цвета был купол у городского Богоявленского собора. Будем ориентировать на цветные открытки соседних городов той эпохи — Рыбинска, Пошехонья, Ярославля, фотографии Прокудина-Горского», — говорит Анатолий Клопов.

Реализация проекта рассчитана на год. Его итогом станет серия выставок в городах Ярославской области и издание набора цветных открыток с видами Мологи.