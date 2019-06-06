Вашингтон, 6 июня, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Иран сегодня переживает серьезнейшее экономическое давление со стороны США и тех стран, которые согласились поддержать антииранскую повестку Вашингтона, а таких набралось много. Какие цели преследуют США в отношении Ирана, рассказывает автор ИА REGNUM Владимир Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Подарок Ирану

Дональд Трамп грозил выйти из иранской сделки еще до того, как стал президентом, а, вступив в должность, начал сворачивать как свое участие, так и возможности для своих союзников выстраивать экономические отношения с Тегераном. Серьезным источником дохода для Ирана является нефть, и падение уровня продаж с 2,6 млн баррелей в сутки до 500 тысяч в сутки создало серьезные экономические проблемы для этой страны, уже сейчас заставив Иран сократить расходы на свои внешнеполитические операции. Так, ливанская Хезболла вывела значительные военные группировки из Сирии по причине сокращения финансирования со стороны Ирана.

Но это не единственный эффект, которого стараются добиться США, — ставка делается также на сепаратизм иранских нацменьшинств, например, курдов, которые могут вдохновиться борьбой за автономию, развернутой их сирийскими единоплеменниками. При этом шансы на непосредственное военное вторжение американских сил, несмотря на прибытие в Персидский залив авианосной ударной группы «Авраам Линкольн», эксперты пока оценивают как минимальные, скорее, речь идёт о силах сдерживания.

Читайте подробности в статье Владимира Васильева «США идут на экономическое удушение Ирана».