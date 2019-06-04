Лысьва, Пермский край, 4 июня, 2019, 16:32 — ИА Регнум. В Пермском крае планируется реорганизовать шесть психиатрических учреждений в одно юридическое лицо ГБУЗ ПК «Краевая клиническая психиатрическая больница». Об этом говорится в открытом письме, адресованном президенту Владимиру Путину, минздраву России и Пермского края, а также депутатам. Коллектив лысьвенского диспансера выступает против оптимизации и требует прекратить реформу.

DarkoStojanovic Врач

«Сотрудники диспансера, проводящие большую часть времени на работе, постоянно посвящая себя медицине, чувствуют себя оскорбленными, униженными, т.к. их мнение никто не учитывает, поставив их просто перед фактом объединения медицинских учреждений, не было встреч сотрудников диспансера ни с министром здравоохранения Пермского края, ни с сотрудниками министерства и теми, кто организовывает эту реорганизацию.

Мы хотим стабильно работать и выполнять госзадание, люди устали от перестроек и реорганизаций, всем сотрудникам хочется уверенности в завтрашнем дне и стабильного заработка для того, чтобы грамотно и профессионально исполнять свои трудовые функции», — говорится в обращении.

В штате лысьвенской больницы 156 человек. Диспансер рассчитан на 213 коек и обслуживает Лысьвенский, Чусовской, Березовский, Горнозаводский районы. Авторы петиции подчеркнули, что учреждение работает на достаточно высоком уровне, стабильно выполняет государственное задание, выполняет майские указы президента о повышении заработной платы врачебному, среднему и младшему персоналу; отлажена работа амбулаторной и стационарной службы, высоко налажена преемственность по оказанию медицинской помощи населению, эффективно работает дневной стационар, отделение реабилитации, где больные получают медицинскую психиатрическую, психологическую помощь, трудотерапию, арт-терапию, ЛФК.

Коллектив психдиспансера считает, что процесс реорганизации грозит сокращением работников либо переводом на те должности, где более низкая заработная плата и нет льгот. Ожидаемое сокращение коечного фонда снизит качество оказания медпомощи населению. Ухудшится преемственность амбулаторной и стационарной помощи. Кроме того, есть опасения, что сократиться финансирование обеспечения медицинскими препаратами, канцтоварами, рабочей одеждой и одеждой для пациентов, а также питания пациентов, содержания здания. Управление на расстояние приведет к ухудшению оперативного видения и решения проблем медицинского учреждения и сотрудников.

Авторы открытого письма приводят примеры, когда оптимизация привела к ухудшению:

«Туберкулезный диспансер Лысьвы: произошло сокращение штата, снижение заработной платы, ликвидация стационара в Лысьве и Чусовом, остался только амбулаторный прием и дневной стационар. При оптимизации скорой медицинской помощи не стало врачебных бригад по оказанию СМП (скорой медпомощи), одни фельдшера работают, в результате снизился уровень оказания медицинской помощи».

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова 7 июня отреагировала на обращение трудового коллектива лысьвенского психдиспасера комментарием, который оставила на своей странице в Instagram:

«Скажу сразу, страхи и опасения коллег понятны и возникли от недостатка информации и непонимания, как будет выстроена работа в дальнейшем, что сотрудники и пациенты получат в итоге».

Глава минздрава региона сделала акцент на том, что слияние не означает сокращение медицинского персонала (однако при раздутом штатном расписании есть необходимость приведения его к норме); сокращение уровня заработной платы и ухудшение условий труда для коллектива, а также снижения качества оказания медицинской помощи.

«Конечно, всё новое всегда пугает и отталкивает, а результаты, к сожалению, будут видны лишь спустя несколько месяцев. Но всё же хочу, чтобы механизмы были предельно прозрачными и понятными. Министерство открыто к диалогу, готово выслушать и проработать замечания, обратить внимание на риски, разъяснить и объяснить, найти подходящий путь решения вопросов», — заявила Мелехова. По её словам, с коллегами договорились встретиться и обсудить тему через две недели.