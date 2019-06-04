Черкесск, 4 июня, 2019, 16:24 — ИА Регнум. Зеркало большого азимутального телескопа Специальной астрофизической обсерватории в Карачаево-Черкесии не отвечает потребностям ученых, и его могут снять, поменяв на старое. Такой информацией поделился 4 июня портал N+1.

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«С зеркалом были выявлены проблемы, его качество не устраивает астрономов. <…> Отправлять ли зеркало обратно на завод или оставлять, будет решено по итогам совместного совещания сегодня днем», — цитирует бывшего директора обсерватории, а ныне вице-президента РАН Юрия Балегу ТАСС.

По его словам, решать судьбу нового зеркала будут не только астрономы, но и представители Ростеха. К разговору могут быть привлечены и специалисты Ленинградского оптико-механического объединения (АО «ЛОМО») и Московского НПО «Оптика».

Напомним, шестиметровое зеркало большого телескопа обсерватории РАН, расположенной в поселке Нижний Архыз Зеленчукского района Карачаево-Черкесии, было установлено всего несколько месяцев назад — в декабре 2018 года. Оно было изготовлено на Лыткаринском заводе оптического стекла в Подмосковье. На его производство ушло 11 лет.

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