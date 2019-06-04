Москва, 4 июня, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином пройдут 5 июня в узком и расширенном форматах. Об этом сегодня, 4 июня, сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

По словам Ушакова, с российской стороны в переговорах примут участие: вице-премьеры Антон Силуанов, Максим Акимов, Дмитрий Козак, Татьяна Голикова, а также ряд отраслевых министров из второго правительства Дмитрия Медведева. Помимо прочего в переговорах примут участие главы крупнейших российских компаний.

«5 июня, то есть завтра, пройдут переговоры на высшем уровне, они пройдут в двух форматах — вначале беседа в узком составе, а затем переговоры на уровне делегаций с участием с нашей стороны сопредседателей всех пяти межправительственных комиссий», — рассказал Ушаков.

Также состоится государственный прием в честь Си Цзиньпина, где будет присутствовать высшее политическое руководство страны. Вечером 5 июня в Большом театре пройдет торжественный вечер в честь 70-й годовщины установления дипломатических отношений России и Китая. Это мероприятие также посетят лидеры двух стран.