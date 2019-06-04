Флоренция, Италия, 4 июня, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Фиорентина» может сменить владельца, передает информагентство ANSA во вторник, 4 июня.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По данным издания, представители нынешнего руководства клуба провели встречу с представителями потенциального покупателя 4 июня в Милане.

Новым владельцем «Фиорентины», по этим сведениям, может стать американский предприниматель итальянского происхождения Рокко Коммиссо.