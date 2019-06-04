Москва, 4 июня, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Пока экономика РФ растёт темпами ниже 3−3,5% в год, можно говорить, что она пребывает в стагнации, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина, считающего, что к концу года в РФ ожидается увеличение темпов экономического роста.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Экономика

«Что такое экономический рост? Это есть значение определённых показателей выше нуля. Будет ли такое? Да, наверное, будет. Россия сейчас не находится в условиях рецессии, — сказал экономист. — У нас стагнация. Но понятие «стагнация» надо определять не по-бухгалтерски, не с точки зрения формальной логики, когда стагнацией называют нулевые темпы роста. В современном мире стагнацией называется не только нулевой темп роста, но и низкий темп. То есть рост ниже среднемирового».

Поэтому, как полагает Комолов, до тех пор, пока экономика РФ растёт темпами ниже среднемирового уровня — а это 3−3,5%, — можно говорить, что она пребывает в стагнации.

«Что у нас влияет на экономический рост? В первую очередь цены на нефть. Даже если посмотреть на потребительский спрос — от нас с вами как от потребителей и работников мало что зависит. Настолько мала доля потребления в ВВП, что сам спрос играет второстепенную роль. Самое главное — это внешний фактор. Если цена на нефть растёт, тогда будет расти и ВВП. А какими будут цены на нефть — большой вопрос, так как нарастает противостояние США и КНР, и именно от него зависит колебание нефтяных цен», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня Максим Орешкин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что к концу 2019 года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.