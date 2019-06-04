Нижний Новгород, 4 июня, 2019, 16:20 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде торжественно открылся Всероссийский фестиваль «Дружба народов», в котором принимают участие более 350 людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Участники представляют все регионы Приволжского федерального округа и 15 национальных республик России, сообщили ИА REGNUM в правительстве нижегородской области.

Пресс-служба правительства Нижегородской области Участники и зрители фестиваля

Основная цель фестиваля — укрепить национально-культурные связи регионов, расширить круг общения людей с ограниченными возможностями здоровья, но неограниченными талантами, творческими способностями, большими спортивными достижениями, а также привлечь внимание общественности к потребностям людей с инвалидностью, отметил министр соцполитики Нижегородской области Алексей Исаев. Он добавил, что мероприятие такого уровня проводится в регионе впервые.

«Я уверена, что в ближайшие годы число людей с ОВЗ, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, будет расти», — сказала и. о. председателя регионального парламента Ольга Щетинина. Она считает, что это настоящий праздник людей, которые хотят совершенствоваться, развиваться.

Фестиваль продлится до 6 июня. Участники фестиваля продемонстрируют культурно-исторические национальные традиции своего региона, познакомятся с фольклором, особенностями быта национальных республик РФ. Состоятся спортивные состязания «Спорт, движение, жизнь!» среди инвалидов-колясочников, соревнования по шахматам, пауэрлифтингу, скандинавской ходьбе, дартсу, а также настольным играм (джакколо и шаффлборд).

Организаторами мероприятия являются Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», «Российский спортивный союз инвалидов» и Нижегородская областная организация имени Александра Невского Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» при поддержке правительства и заксобрания Нижегородской области.

По данным министерства социальной политики Нижегородской области, по состоянию на 1 мая в регионе проживают 282 036 инвалидов, из которых 61,3% женщины. По предварительной оценке, численность населения области на 1 января 2019 года составила 3,234 млн человек. Таким образом, люди с ограниченными возможностями здоровья составляют около 8,7% от общей численности населения региона.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина был подготовлен законопроект, вводящий существенные штрафы за отказ в обслуживании инвалидов. Госдума приняла законопроект в первом чтении 22 мая.

Поправками в КоАП устанавливается ответственность за «отказ потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его здоровья, ограничением жизнедеятельности, возрастом, кроме случаев, установленных законом». Штраф на должностных лиц составит от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, на юридических лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.