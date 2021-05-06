Рим, 4 июня, 2019, 16:19 — ИА Регнум. Правительство Италии должно принять целый ряд важнейших решений в ближайшие 15 дней, заявил журналистам во вторник, 4 июня, вице-премьер, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Affari Italiani.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

Таким образом он ответил на «ультиматум» премьер-министра Джузеппе Конте, который днем ранее заявил, что либо лидеры правящих партий прекратят споры и вернутся к продуктивной работе, либо он сложит с себя свои полномочия.

«Лига» выиграла выборы в Европарламент в Италии, набрав более 34% голосов, вдвое превзойдя свой результат на национальных выборах годичной давности и вдвое же превзойдя показатели своих коллег по коалиции из «Движения 5 звезд».

Сальвини выразил готовность продолжать работу правительства в нынешнем составе, где у «Лиги» лишь треть постов, но дал понять, что программа работы правительства должна максимально приблизиться к программе самой «Лиги».

В ближайшее время, как ожидается, представители партии предложат правительству принять решения о снижении НДФЛ для граждан с семейным годовым доходом до 60−65 тыс. евро, а также «разблокировать» крупные инфраструктурные проекты. Именно от этих двух вопросов, как предполагается, и будут зависеть перспективы работы правительства в нынешнем составе.

В случае, если правящие партии не достигнут компромисса, в Италии вероятно проведение новых выборов, на которых, по данным социологов, правоцентристская коалиция наберет чуть более 50% голосов, при таком сценарии Сальвини займет пост премьер-министра.