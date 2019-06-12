Москва, 12 июня, 2019, 07:34 — ИА Регнум. В результате принятых правительством и ЦБ России мер по оздоровлению экономики, российская экономика простудилась не на шутку. Кто обещал инициаторам провальных решений 2017−2018 гг благоприятный прогноз и какова ситуация на тревожный сегодняшний день, рассказывает автор ИА REGNUM Галина Смирнова.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реформы и реформаторы

Статистические данные об эволюции российской экономики выглядят удручающе: количество предприятий снижается, новых не возникает, соответственно, растут безработица и убыль населения. А началось всё с одобрения, которое в 2017 году МВФ высказал в адрес планов правительства и ЦБ РФ. МВФ громогласно высказался о том, что дело идет правильным курсом, и усилил оценку благоприятным предсказанием о скором росте ВВП РФ.

В результате легкие неполадки в экономике России, с которых начался реформаторский зуд — 2017, переросли в серьезную лихорадку-2019. В выигрыше остались только банки, но ситуация, когда банки оздоравливаются за счет всего остального экономического поля, долго длиться не может. Новая, еще недовыполненная рекомендация МВФ — это совет побольше торговать сырьем, затыкая выручкой образовавшиеся дыры. На фоне мирового снижения закупок сырья этот совет выглядит особенно циничным: вывозите побольше и подешевле. А чтобы не останавливаться на достигнутом, МВФ советует поработать над законом «о страховых пенсиях». Учитывая опыт предыдущего года, страшно представить, что они нарекомендуют.

Читайте подробности в статье Галины Смирновой «Пенсия — это роскошь. Как добить недобитую экономику России».