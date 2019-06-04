Калуга, 4 июня, 2019, 16:10 — ИА Регнум. К одному году и пяти месяцам исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработной платы приговорён 28-летний житель Малоярославецкого района, который признан судом виновным в причинении тяжкого вреда здоровью своему ребенку по неосторожности. Об этом 4 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель следственного отдела по Малоярославецкому району СУ СК России по Калужской области Римма Шестакова.

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Следствием и судом установлено, что в ноябре 2018 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с сожительницей. 15-летний сын женщины попытался защитить мать и попросил подсудимого не кричать. В ответ на это мужчина нанес несколько ударов по телу пасынка. В это время на руках у подростка находился четырехмесячный брат, и один удар пришелся по голове младенца. В результате грудной ребенок был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред.

«Осужденный мужчина вину в совершении преступления признал и раскаялся в содеянном», — сказала Римма Шестакова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Бурятии пьяный отец до полусмерти избил трехмесячного сына. У ребенка врачи зафиксировали переломы черепа, множественные ушибы и кровоизлияния, сотрясение головного мозга, контузию почки и перелом ключицы. По мнению врачей, полученные травмы не могут не сказаться на психическом и физическом развитии мальчика.