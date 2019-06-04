Ярославль, 4 июня, 2019, 16:09 — ИА Регнум. В Ярославле введен запрет на купание на двух крупных пляжах города — Центральном и пляже в Дзержинском районе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

City-yaroslavl.ru Пляж в Ярославле

Запрет введен в результате проверки Роспотребнадзора.

«По результатам лабораторных исследований качество воды в реке Которосль на Центральном пляже и в реке Волга на пляже в Дзержинском районе на 1-й Норской набережной не отвечает требованиям санитарного законодательства: Центральный пляж — по микробиологическим показателям, пляж в Дзержинском районе — по паразитическим показателям», — говорится в сообщении мэрии Ярославля.

Купание на Центральном и Дзержинском пляжах запрещено. Разрешается купаться пока на третьем крупном пляже — Тверицком. Также открыты пляжи на карьерах около города.