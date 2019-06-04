Москва, 4 июня, 2019, 16:01 — ИА Регнум. В настоящее время цены на нефть находятся под давлением торгового конфликта между США и Китаем. С торговой войной связаны и опасения инвесторов по поводу усиления рецессии в экономике, что может вызвать падение мирового спроса на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Нефть

«При этом факторы роста, такие как санкции против Ирана и Венесуэлы, договор стран ОПЕК+ о сокращении добычи, сейчас не играют особого значения. Так как ряд стран, например Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, выступили за поддержку баланса между спросом и предложением нефти на мировых рынках, чтобы избежать резких скачков цен на нефть», — пояснил эксперт.

Исходя из этого, цена нефти марки Brent в ближайшей перспективе опустится до $59−60 за баррель. 5 июня в 17:30 мск выйдут статистические данные по коммерческим запасам сырой нефти в США.

«Эти данные очень сильно влияют на направление движения цен на нефть на мировых рынках. Если данные будут выше прогнозируемых, цена может опуститься до $57 за баррель марки Brent, если нет — то стоит ожидать коррекции до уровня $65 за баррель», — полагает Лисицын.

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