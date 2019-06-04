Москва, 4 июня, 2019, 16:12 — ИА Регнум. Полноценное влияние роста НДС на инфляцию станет понятно только ближе к сентябрю-октябрю 2019 года, считает доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук Олег Комолов. Об этом он заявил 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова министра экономического развития РФ Максима Орешкина о том, что пик инфляции в РФ наблюдался в марте 2019 года, и теперь она начнёт замедляться.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«Орешкин — известный златослов. Поражаешься, насколько некомпетентными могут быть люди уровня федеральных министров. Словно специально поставили какого-то мальчика для битья, чтобы все над ним смеялись, — сказал экономист. — Он на днях высказался в том смысле, что для того, чтобы экономика росла, надо больше работать за те же деньги. То есть понятия интенсивности и производительности труда ему, видимо, неизвестны».

Что касается непосредственно инфляции, то, как заметил Комолов, Орешкин может делать любые заявления, но они, увы, не «бьются» с другими оценками и прогнозами.

«Буквально на днях прошла информация о том, что повышение НДС на 2% ещё никаким образом не сказалось на наполняемости бюджета, — сказал Комолов. — Бюджетные доходы пока не выросли соразмерно росту налоговой нагрузки. Не потому, что разворовали, и не потому, что мало повысили. Всё дело в том, что НДС был введён с 1 января, а у всякой фирмы есть складские запасы, которые в течение некоторого времени позволяют фирме продавать свои товары по старым ценам. Поэтому влияние инфляции сильно сдвигается. Однако здесь есть факторы сезонности, и действительно, летом инфляция идёт на спад. Но ближе к сентябрю-октябрю мы увидим полноценное влияние на рост инфляции, и именно тогда можно будет говорить, в какой степени рост НДС повлияет на инфляцию. Я встречал много оценок, которые прогнозируют России инфляцию в годовом выражении на уровне около 6%».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению экономиста Владислава Гинько, всплеск инфляции в РФ в марте 2019 года носил сезонный характер, причём фактор повышения НДС был не самым главным.

«Главный фактор был связан с сезонностью. Стали заканчиваться запасы. Мы видели картофель из Египта и морковь с Ближнего Востока. Цены пошли вверх, так как товары закупались за иностранную валюту. Я считаю, что рост цен будет замедляться», — сказал Гинько корреспонденту ИА REGNUM.