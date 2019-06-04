Москва, 4 июня, 2019, 15:54 — ИА Регнум. Рубль 4 июня укрепляется по отношению к доллару на фоне ослабления американской валюты. Обвальное падение американца было вызвано заявлением президента Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймса Булларда. Он стал первым чиновником ФРС, сказавшим, что последние события могут потребовать вмешательства ФРС США, при чем в сторону смягчения кредитно-денежной политики, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

«При этом пока не понятно, поддержат ли коллеги по ФРС Булларда. В свою очередь, не исключено, что это будет сделано сегодня, во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла. Его слова как никогда хорошо отражают ожидания рынка», — отметил эксперт.

За последнее время инверсия кривой доходности американских облигаций увеличилась. Плюс прогнозы по ставке согласно фьючерсам изменились в сторону еще большего снижения ставки по федеральным фондам. На ближайшем заседании ФРС США ожидается снижение на 0,25%, а к концу 2019 года совокупное снижение ожидается до 1% с вероятностью 33,2%.

«Рубль в этих условиях получил локальную поддержку. Однако глобально ситуация не изменится. Замедление роста американской экономики и, как следствие, мировой экономики снизит в целом интерес к валютам EM, поэтому сценарий прежний. Доллар/рубль, вероятно, продолжит рост с целью 65,85 и выше», — предполагает Капустянский.

Читайте также: Рубль «выглядит устойчиво»