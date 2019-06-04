Москва, 4 июня, 2019, 15:50 — ИА Регнум. Пакет поправок, направленный на отмену комиссии за внутрибанковские переводы и снятие наличных в «чужих» банкоматах, подготовили депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 июня, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

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«Помимо внутрибанковских поборов, мы предложим отменить комиссии за получение наличных в «чужих» банкоматах», — сказал Миронов.

Уже сейчас есть примеры, когда терминалы различных банков объединяются в единую партнерскую сеть, и комиссии за снятие обнуляются, отметил парламентарий, подчеркнув, что такая тенденция нуждается в законодательном закреплении.

Кроме того, депутаты предлагают внедрить практику обмена дебетовых карт.

«Чтобы человек в любой момент и без лишних расходов мог обменять свою карту на карту другого банка той же платежной системы. По сути, речь идет об отмене «банковского рабства», по аналогии с «мобильным», от которого в России давно отказались», — заявил Миронов.

Он заверил, что законопроекты будут внесены в Госдуму «в ближайшее время».