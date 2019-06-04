Киев, 4 июня, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Сегодня Конституционный суд Украины определится с формой слушания дела относительно соответствия основному закону указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады. Об это 4 июня заявил с парламентской трибуны глава фракции «Народный фронт» Максим Бурбак.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

«Сегодня Конституционный суд будет определяться с формой слушания дела относительно соответствия основному закону указа президента о роспуске Верховной рады восьмого созыва. Фракция «Народного фронта», как инициатор представления, подчеркивает, никаких юридических оснований для роспуска парламента не было и нет. Речь идет о факте осознанного нарушения Конституции наивысшим должностным лицом государства. Это очень опасный прецедент», — считает Бурбак.

Он призвал КСУ рассмотреть обращение «Народного фронта» по ускоренной процедуре.

«Если допустить нарушение Конституции в таком вопросе как роспуск парламента, завтра пренебрежение основным законом может стать систематическим. Мы обращаемся в Конституционный суд: учесть срочность вопроса и рассмотреть наше обращение по ускоренной процедуре. Страна ожидает решения суда в ближайшее время. Назначение досрочных выборов вопреки Конституции уже привело к трате бюджетных средств. Все, кто был задействован в подготовке выборов, планировал, что парламентские выборы пройдут в октябре и будут очередными, а не авралом на три месяца раньше, в летний период», — возмутился Бурбак.

Кроме того, он добавил, что «Народный фронт» поддержит законопроект «О Временных следственных комиссиях».

«Законопроектом предлагается урегулировать правовой статус и прядок деятельности ВСК и Временных специальных комиссий, закрепить функцию парламентского контроля и механизм импичмента президента. К этому Верховная рада шла все свои восемь созывов. Процедура импичмента до сих пор не выписана в украинском законодательстве», — признал глава фракции, которая пять лет представляла парламентскую коалицию и так и не приняла вышеуказанные законы.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая вступил в силу указ президента Зеленского о роспуске Верховной рады и дате назначения досрочных парламентских выборов на 21 июля.

В свою очередь, депутаты «Народного фронта» обжаловали указ президента о роспуске Верховной рады в Верховном суде и Конституционном суде.