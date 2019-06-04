Москва, 4 июня, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Отказ в размещении 50 ВИЧ-положительных детей на турбазе в течение трех дней связан с элементарной неграмотностью и недостаточно качественной организацией поездки. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Иван Шилов ИА REGNUM Анна Кузнецова

«Странно, что в XXI веке у нас принимаются такие решения. Безусловно, это безграмотность просто элементарная. Если ты руководишь и принимаешь решения, первое, что нужно сделать — это быть проинформированным по поводу того, каким образом решаются подобные вопросы, а не трогать детей», — цитирует детского омбудсмена РАПСИ. Необходимо консультироваться и смотреть рекомендации экспертов и специалистов по вопросу работы с этой категорией детей, и «никаких бы тревог не было».

В то же время Кузнецова считает, что планируемое мероприятие не было организовано должным образом. Необходимо информировать руководство заведения перед тем, как привозить детей, чтобы персонал мог подготовиться, в том числе психологически.

«Поэтому здесь вот эти две ошибки: с одной стороны — неграмотность, с другой стороны — не совсем правильный алгоритм работы», — заключила Кузнецова.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, спортивная деревня «Новинки» отказалась размещать 50 детей с ВИЧ-инфекцией. По словам администратора деревни, за поездку был внесен аванс, но какие именно люди поедут, было неизвестно. Только позднее выяснилось, что приедут особенные дети. Персонал турбазы, узнав обстоятельства, пригрозил не выходить на работу.

Позднее руководство «Новинок» опровергло информацию об отказе в приеме детей, сообщив, что необходимо лишь провести дополнительный инструктаж для сотрудников.

По данному факту проводит проверку следственное управлении СКР по Нижегородской области.

О ситуации стало известно в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. 5 июня в ведомстве пройдет совещание с главой благотворительного фонда «СТЭП», представителями спортивной деревни и уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области. Также в инциденте разбирается детский омбудсмен по региону Маргарита Ушакова.

Директор благотворительного фонда Ольга Кузьмичева уже сообщила, что для проведения мероприятия нашли другую турбазу. В фонде выразили надежду, что такая ситуация больше не повторится.