Москва, 4 июня, 2019, 15:40 — ИА Регнум. Люди должны хранить в своих сердцах и в своей душе память о жертвах фашизма, об узниках концлагерей, об ужасах Великой Отечественной войны, только в этом случае не произойдёт трагедий, подобных Холокосту. Об этом сегодня, 4 июня, выступая на церемонии открытия памятника героям Сопротивления в фашистских лагерях и еврейских гетто, заявил президент России Владимир Путин.

Фашистские захватчики в сожженной деревне

«Символический камень в основание этого монумента был заложен в год 75-летия восстания в Собиборе. Узники этого одного из самых беспощадных «лагерей смерти» совершили, казалось бы, невозможное — своим мужеством, силой духа, отчаянным желанием дать отпор мучителям, сломили машину уничтожения, которую нацисты считали отлаженной и абсолютно неуязвимой, — сказал российский лидер. — Их подвиг, бесстрашие и воля руководителя восстания, лейтенанта Красной Армии Александра Печерского, не может не поражать».

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«Да, они — жертвы, узники концлагерей, они жертвы, но вместе с тем и победители, без всяких сомнений. Мы преклоняем свои головы перед памятью каждого из них», — добавил Путин.

Глава государства заявил, что массовое, поставленное на поток уничтожение людей — это «зверское преступление нацизма, которому нет прощения» и которое не может и не должно предаваться забвению.

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Актёр Максим Виторган считает, что пора прекратить праздновать День Победы

«В следующем году мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Наш совместный долг — политиков, общественных, религиозных деятелей — хранить и передавать следующим поколениям всю правду о войне, о ратном подвиге нашего народа, о наших союзниках, о страданиях и страшной смерти миллионов ни в чём не повинных людей», — сказал российский лидер.

По словам Владимира Путина, в этой правде — «наша защита, наш цивилизационный иммунитет от повторения подобного».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пояснил, что, проводя парады в День Победы, Россия занимается сохранением памяти о погибших в войне, а вовсе не насаждает милитаризм. Он добавил, что сожалеет о том, что и в России находятся люди, которые подхватили мифы, распространяемые желающими похоронить эту память, и кто считает, что пришло время отказаться от торжественного празднования Дня Победы.

По словам Лаврова, в Европе пытаются сгладить «острые исторические углы» и подменить воинские почести победителям «нейтральными» примиренческими мероприятиями. Однако нельзя забывать уроки истории, сказал глава российского внешнеполитического ведомства.