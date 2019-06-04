Москва, 4 июня, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, видео опубликовал 4 июня телеканал «Россия 24».

Rosgvard.ru Спецназ проводит задержание

На кадрах видно, как сотрудники полиции поочередно задерживают подозреваемых, которые в этот момент находились у себя дома и сами открыли дверь правоохранителям.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня в городе Красногорск Московской области бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин вмешался в драку, в ходе которой несколько человек избивали другого. В результате Белянкин получил смертельный ножевой удар в область груди.

По данному факту возбуждено уголовное дело, задержаны два человека, также были установлены и другие участники инцидента, в настоящее время их процессуальный статус определяется.

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