Москва, 4 июня, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Позиция ГИБДД в этом плане совершенно понятна. Именно каршеринговые автомобили зачастую становятся основной проблемой для других участников движения. И корней у этой проблемы две, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

JoachimKohlerBremen Каршеринг

«Во-первых, беря каршеринговый автомобиль, водитель садится в абсолютно незнакомую машину, к которой он не привык, органы управления у неё могут отличаться от тех, которыми он пользовался ранее, чувствительность педалей почти наверняка будет иная, как и разгонная динамика или тормозной путь.

Более того, многие из водителей, берущих авто в каршеринг, формально имеют значительный водительский стаж, но не факт, что означенные в водительских правах «20 лет стажа» они действительно провели за рулем.

Во-вторых, поскольку за пользование автомобилем приходится вносить поминутную оплату, именно водители каршеринговых автомобилей спешат сильнее всего — чем больше времени такой водитель проведет в дороге, тем больше он заплатит, в отличие от владельца личного авто», — пояснил эксперт.

Ну и последний маленький штрих, отмеченный уже самими сотрудниками ГИБДД — именно среди арендаторов каршеринговых автомобилей чаще всего попадаются нетрезвые водители.

Почему-то среднестатистический гражданин считает, что если он сел пьяным за руль «не своего автомобиля», значительная часть рисков автоматически исчезает. Многочисленные ночные рейды по выявлению нетрезвых водителей показали, что среди попавшихся за рулем пьяных очень высока доля тех, кто пользуется именно каршеринговым автомобилем.

«Всё перечисленное приводит к тому, что на долю каршеринговых машин приходится значительная часть ДТП. И именно спешка и лихачество являются первопричиной проблем», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, глава управления надзорной деятельности ГИБДД МВД РФ Роман Мишуров заявил, что водители, которые часто попадаются с нарушениями правил дорожного движения, могут лишиться возможности пользоваться услугами каршеринговых компаний.

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