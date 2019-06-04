Киев, 4 июня, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Украина в январе-мае 2019 года импортировала 3,97 млрд кубометров природного газа, сообщает сегодня, 4 июня, госкомпания «Укртрансгаз».

Иван Шилов ИА REGNUM Природный газ

Согласно информации источника, сейчас Украина, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, увеличила импорт природного газа на 19%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник отмечает, что импорт Украиной газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы.

В частности, по информации «Укртрансгаза», 2,2 млрд кубометров топлива было импортировано по словацкому газотранспортному коридору, 0,6 млрд кубов газа — из Польши, 1,1 млрд кубометров — из Венгрии.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, в 2018 г. Украина импортировала в общей сложности 10,59 млрд кубометров газа, в 2017 г. — почти 14,5 млрд кубометров топлива.

В середине мая глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил — он не исключает, что главный сейчас поставщик — Словакия — ограничит возможность импортировать газ в случае прекращения Россией транзита через ГТС Украины.

«В случае полного прерывания транзита по территории Украины есть большая вероятность провозглашения чрезвычайного положения в странах ЕС, например, в Словакии, которая является главным коридором поставок газа из Европы к нам. Соответственно, они могут ограничить нашу возможность импортировать газ из Европы. Нам нужно будет полагаться на наш собственный запас, который должен, по нашим оценкам, быть примерно равным 20 млрд куб. метров на начало отопительного сезона», — сказал на энергетической конференции в Киеве Коболев.