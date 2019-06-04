Сеул, 4 июня, 2019, 15:05 — ИА Регнум. BMW Korea открыла предзаказ на обновленный флагманский седан класса люкс BMW 7 Series. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

BMW 7 Series

Известно, что автомобиль BMW 7 Series впервые был представлен в 1977 году, а новая модель является моделью шестого поколения.

Автомобиль оснащен активным круиз-контролем с функцией Stop & Go, системой оповещения о смене полосы движения, системой безопасности при боковом ударе.

Известно, что обновленный автомобиль BMW 7 Series появится на рынке в тринадцати комплектациях с бензиновым, дизельным и гибридным двигателями.

Стоимость автомобиля будет варьироваться от 138,5 до 233,6 млн вон ($117 тыс.~$197 тыс.) в зависимости от комплектации.