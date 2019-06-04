Называевск, Омская область, 4 июня, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Последствия весеннего паводка оказались критическими для города Называевска Омской области. Как сообщает в своей группе в соцсети общественная организация защиты прав потребителей «Гражданский патруль», западную часть Называевска ежегодно топят Давыдово болото и талые воды из Тюменской области. Из-за паводка страдает улица Солнечная.

Скриншот со страницы группы «Гражданский патруль». Vk.com Улицы Называевска уходят под воду

«Под воду уходят не только дороги и тротуары, но целые домовладения. В этом году размеры болота начали угрожать всему городу, однако власти решать проблему не собираются», — заявила глава омского отделения «Гражданского патруля» Яна Жукович.

В организации уточнили, что проинформировали о проблеме Называевскую прокуратуру.

«Однако в ведомстве только констатировали критическое состояние территории, не выдав главе города ни одного предписания или предостережения. Теперь разобраться в происходящем обязан прокурор области», — говорится в сообщении «Гражданского патруля».

Организация утверждает, что прокуратура проверит администрацию Называевска.

Между тем, как сообщили 4 июня ИА REGNUM в пресс-службе правительства Омской области, в настоящее время в Называевске «складывается действительно непростая паводковая ситуация» — подтоплены придомовые территории, находящиеся вблизи болот.

Однако в пресс-службе утверждают, что в дома вода не заходит:

«Эта тема находится на ежедневном контроле администрации и специализированных служб. Транспортное сообщение в г. Называевск функционирует. В случае захода воды в дома для жителей предусмотрены пункты временного размещения».

В рамках водоотведения в Называевске проведена отработка ряда кюветов, в октябре 2018 года проведена очистка водоотводного канала от болота «Мокшино» до болота «Торфучасток». А весной текущего года проводились работы по очистке основных водоотводных каналов в Называевске по переулкам Банный, Пионерский, Фабричный, Спортивный протяженностью 1350 метров. Проводилось вскрытие водопропускных труб по городу.

«Мониторинг паводковой обстановки проводится в постоянном режиме», — резюмировали в пресс-службе обладминистрации.

Ситуацию прокомментировал глава администрации города Называевска Виктор Лупинос. Он подчеркнул, что масштаб Давыдова болота — это практически 6 тысяч квадратных метров, и вода прибывает:

«Это так называемая тюменская вода, которая идёт со стороны Тюмени через Мангутское поселение, Покровское и доходит до города».

Чиновник отметил, что после выпавших дождей уровень увеличился.

«У нас получается в зоне риск, на сегодняшний день, где затоплены придомовые территории, пять одноквартирных домов. Будем действовать согласно положению и инструкции: если будет подтопление — будут эвакуированы, расселены и так далее, размещены в пунктах временного содержания», — цитирует Лупиноса «12 канал».

Напомним, город Называевск — это административный центр Называевского района. По информации из открытых источников, население Называевска — порядка 11 тысяч человек. Площадь города — более 60 кв. км.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в городе Тара Омской области врач-педиатр не смог попасть на вызов к ребёнку, так как машина не смогла проехать по улице 16-я Линия и застряла в непролазной грязи. Указанная улица — это «больное место» Тары, дорогу на 16-й Линии размывает дождём уже на протяжении многих лет.

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