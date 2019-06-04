Москва, 4 июня, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Положение Москвы в мировом рейтинге инвестиций в коммерческую недвижимость улучшилось за год с 81-й до 47-й позиции. Вложения в первом квартале года составили $756 млн, говорится в сообщении международной консалтинговой компании JLL.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Недвижимость

Год назад объем инвестиций в столице составлял $360 млн. Аналитики полагают, что до конца года объем транзакций может увеличиться еще на 30%.

Первое место в списке занимает Токио с объемом транзакций $6,5 млрд (-28% к первому кварталу 2018 года), далее идут Шанхай ($6,3 млрд), Нью-Йорк ($5,8 млрд), Лондон ($5,5 млрд) и Сеул ($4,5 млрд).

В общей сложности в сделки с коммерческой недвижимостью в первом квартале было вложено $156 млрд. Это на 8% ниже, чем годом ранее.

Читайте также: Опубликован рейтинг стран мира по уровню глобальной конкурентоспособности