Киев, 4 июня, 2019, 14:52 — ИА Регнум. Украинские политики и эксперты сегодня, 4 июня, продолжают обсуждать скандальные градостроительные проекты мэра Киева Виталия Кличко, передает корреспондент ИА REGNUM .

Gov.ua Виталий Кличко

В частности, политик Николай Томенко комментирует ремонт т. н. «моста Кличко» за деньги «чиновников Кличко».

«Здесь команда Кличко активно критикует идиотов-киевлян, которые не умеют пользоваться чудо-мостом, построенным за 420 млн наших гривен. И готовится напичкать район вокруг моста камерами и заменять стекло на супер-бронированное. Я не против, но предлагаю киевским чиновникам, очередной этап мостостроения оплатить собственными деньгами! Тем более, как проанализировали эксперты Общественного движения «Родная страна», должностные лица киевской городской власти по 2018 год задекларировали миллионы долларов, евро и гривен наличными. Вот и выступят инвесторами, а то все киевляне и киевляне инвестируют в горе-проекты власти!» — заявил политик.

Политический эксперт и журналист Максим Кухар обращает внимание на еще более вопиющий факт, связанный с администрацией президента.

«Как только Зеленский, в день присяги, прошел от Верховной рады до администрации президента пешком, сразу же, на следующий день — Кличко снял асфальт с улицы Институтской и куда-то его увез… А новый, уже пару недель, как не укладывает. Иногда, раз в два дня, на Институтской появляется пара людей в ядовитого цвета жилетках и долбят бровку. Потом снова — тишина».

Эксперт отмечает, что так как речь не о скоротечном ремонте на одной из виднейших улиц страны, а о почти двух неделях «раздолбанности» асфальта почти что под крыльцом администрации президента, то случайностью это уже не является.

«Это уже некий полновесный политический демарш или ультиматум», — резюмирует Кухар.

ИА REGNUM напоминает, что 25 мая, в день Киева, новый переходно-велосипедный мост в центре столицы Украины торжественно открыли братья Кличко, заявив, что планы построить этот мост были еще более ста лет назад, и только нынешние власти «смогли реализовать планы многих поколений». Общая стоимость моста — порядка 400 млн гривен. На следующий день после открытия моста на нескольких стеклянных участках появились трещины, также люди сообщали, что мост «шатается». Затем еще одно стекло моста было повреждено после демонтажа обломков. Власти Киева во всем обвинили неких «вандалов» и заявили, что рассматривают вариант замены поврежденной стеклопленки на бронированное стекло.

Согласно официальной информации, КП «Киевавтодормост» заказало проведение ремонта пешеходного путепровода через улицу Институтскую в Киеве. Подряд стоимостью в 5,3 млн гривен по результатам тендера достался ООО «Укртрансмост». В рамках договора подрядчик должен в течении 2,5 месяцев провести ремонт путепровода, и гарантировать качество своих работ на протяжении 5 лет.