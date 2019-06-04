Сочи, Краснодарский край, 4 июня, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Последняя работа режиссера Валерия Тодоровского «Одесса» будет представлена на открытии известного российского кинофестиваля в Сочи «Кинотавр» 9 июня. По мнению организаторов, семейная драма на фоне закрытого на карантин города Одессы захватит как искушенного фестивального зрителя, так и членов жюри, которое в 2019 году возглавит Константин Хабенский. Привлечь публику должны и задействованные в ленте актеры — Леонид Ярмольник, Евгений Цыганов, Ирина Розанова, Ксения Раппопорт, Евгения Брик.

Цитата из к/ф «Одесса». реж Валерий Тодоровский. 2018. Россия «Одесса»

Это будет уже тридцатый смотр достижений отечественного кинематографа. В основном конкурсе будут показана фильмы «Выше неба» Оксаны Карас, «Мальчик русский» Александра Золотухина, «Мысленный волк» Валерии Гай Германики, «Сторож» Юрия Быкова, «Гроза» Григория Константинопольского и другие картины.

Вне конкурса состоится демонстрация ленты Кантемира Балагова «Дылда», отмеченная на Каннском фестивале.

На торжественном закрытии зрители увидят картину патриарха российского кинематографа Андрея Смирнова «Француз».