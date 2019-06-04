Москва, 4 июня, 2019, 14:36 — ИА Регнум. Если «Яндекс» откажется передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей, то ему грозит штраф до одного миллиона рублей, кроме того, все сервисы компании могут быть заблокированы в России, считает правовой аналитик Международной правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM требование ФСБ передать ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса», он пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Робот «Яндекс»

«Российские власти уже показывали, что готовы обрушить половину рунета, лишь бы добиться своего. При этом, в отличие от «Телеграма», до владельцев и сотрудников «Яндекса» они могут дотянуться. Поэтому, думаю, что скоро все ключи будут переданы. В крайнем случае, несколько уголовных дел могут помочь компании стать сговорчивее».

Напомним, ранее о том, что ФСБ направила в «Яндекс» требование предоставить ключи для дешифровки данных пользователей сервисов «Яндекс.Почта» и «Яндекс.Диск» со ссылкой на неназванные источники сообщил РБК. По данным собеседников агенства, «Яндекс» так и не предоставил в спецслужбу ключи, хотя сроки, установленные законодательством для этой процедуры, уже вышли.

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать происходящее, поскольку полагает, что данный вопрос находится в компетенции Федеральной службы безопасности или российского правительства.

Между тем, несмотря на блокировку в 2018 году по той же причине Тelegram, популярность мессенджера в России только выросла.

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