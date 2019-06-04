Люксембург, 4 июня, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Уровень безработицы в европейской зоне достиг своего самого низкого уровня с апреля 2008 года, составив 7,6%, сообщает статистическая служба Европейского союза (ЕС) Евростат.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакансий нет

Безработица неуклонно снижается с сентября 2016 года, когда её уровень составлял 10%. В самый худший период долгового кризиса уровень безработицы в странах ЕС достигал рекордных 12,1% в апреле, мае и июне 2013 года.

Издание отмечает, что среди 19 европейских стран, которые приняли единую валюту, самые низкие уровени безработицы были зафиксированы в Германии (3,2%) и Нидерландах (3,3%), а самые высокие — в Греции (18,5%) и Испании (13,8%).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что снижение уровня безработицы до 7% может быть достигнуто в конце пятилетнего срока президента Эммануэля Макрона.