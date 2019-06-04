Санкт-Петербург, 4 июня, 2019, 14:12 — ИА Регнум. Эдуард Мансуров — выпускник Уфимского государственного авиационного технического университета и победитель первого сезона олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Машиностроение» — рассказал корреспонденту ИА REGNUM о своих успехах в двух сезонах олимпиады и планах на будущее.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Эдуард Мансуров

В 2017 году я учился на последнем курсе УГАТУ и думал, как распланировать свое будущее. Вопрос о том, продолжать учиться или нет не стоял, — однозначно поступать в магистратуру, но в какой вуз? Остаться в Уфе или искать себя в столице? Продолжить изучение машиностроения или выбрать более узкую специализацию? Олимпиада «Я — профессионал» обещала льготы при поступлении для дипломантов, поэтому я решил рискнуть и победил. Это может звучать, как пустяковое дело, но на самом деле олимпиадные задания были очень нестандартными, иногда сложными, но главное — тесно связанными с конкретными производственными задачами.

Возможность через олимпиадные задачи посмотреть на то, как развивается моя область знаний, подтолкнула меня к участию в олимпиаде в минувшем учебном году. Не буду скрывать, почувствовав себя опытным «олимпийцем», я очень рассчитывал оказаться в числе медалистов или победителей, но, к сожалению, стал лишь призером. Зато сразу по двум направлениям: по «Машиностроению» и по «Аддитивным технологиям».

Изучая «инженерную карту» России, я отметил для себя три вуза, в которых хотел бы продолжить учебу: родной Уфимский авиационный технический, Бауманка и питерский Политех. Олимпиада дала мне возможность получше узнать Политехнический университет — на их базе проходил очный этап соревнований, и то, что я увидел, меня впечатлило. Прекрасная инфраструктура, базовые кафедры на предприятиях, а значит, тесная связь с производством и очень сильные преподаватели. И, разумеется, Северная Пальмира не может оставить никого равнодушным. Столько аргументов в пользу Политеха, что у вуза просто не было шансов не заполучить меня как магистранта!

Вы будете смеяться, но за трудоустройство мне тоже стоит благодарить олимпиаду. По крайней мере, отчасти. Дело было так: став победителем по «Машиностроению», я получил приглашение пройти стажировку на «Звезде». В силу личных обстоятельств я не смог воспользоваться этим предложением, но, переехав в Санкт-Петербург, я уже самостоятельно вышел на завод и предложил свою кандидатуру. На заводе очень хорошо отлажена система наставничества, за мной закрепили опытного инженера, который многому меня научил и которому я очень благодарен.

Если бы я работал не по специальности, ваш вопрос был бы резонным. Но для меня учеба и работа тесно и неразрывно связаны. Кстати, еще один плюс Политеха: наши преподаватели поощряют, когда студент — будущий инженер — работает на производстве. «Автоматом» сессию, конечно, ни за что не закроют, но гибкость учебного процесса ощущается. Сейчас я работаю инженером-технологом на АО ЦКБМ и, если не брать в расчет тот факт, что на учебу остается гораздо меньше времени, то работа мне очень помогает: я совершенствуюсь не только по учебникам и учебным кейсам университета, но и на настоящих инженерных задачах.

Можно ли сказать, что вся моя жизнь изменилась благодаря олимпиаде? Я живу в 2000 километрах от дома, да и совсем скоро Санкт-Петербург будет моей второй родиной. Я учусь в одном из лучших технических университетов страны, а работаю в компании, которая по праву считается лидером в области конструирования и производства оборудования для атомной промышленности. Но, знаете, самым важным я бы отметил то, что благодаря победе я понял: инженерная профессия — это наука, которой надо посвятить жизнь или смириться с тем, что ты будешь посредственным специалистом и невостребованным на рынке труда. Окунувшись с головой в машиностроение, я убедился, что надо развивать свои профессиональные компетенции в самых разных областях: от материаловедения до аддитивных технологий. Самое ценное приобретение — это убежденность в том, что я занимаюсь своим делом!