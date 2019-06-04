Киев, 4 июня, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Верховная рада Украины не включила в повестку дня законопроект об импичменте главы государства, который был предложен президентом страны Владимиром Зеленским, сообщает 4 июня «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

Отмечается, что за соответствующее решение проголосовали 110 депутатов Рады, тогда как необходимо минимум 226 голосов.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на сайте парламента Украины был опубликован текст президентского законопроекта № 10 340 «Об особой процедуре устранения президента Украины с поста (импичмент)».

Отметим, после победы на выборах президента Украины Владимир Зеленский обещал принять закон об импичменте главы государства и снять неприкосновенность со всех чиновников и госслужащих.

Читайте также: Зеленский внес в Раду проект закона об импичменте