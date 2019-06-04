Ростов, Ярославская область, 4 июня, 2019, 14:06 — ИА Регнум. С 1 июня в Государственном музее-заповеднике «Ростовский кремль» каждую субботу будет проходить парад духового оркестра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил пресс-секретарь музея Андрей Серов.

Ростовский кремль Парад в Ростове

Свое движение оркестр будет начинать от городского сада в 15 часов и заканчивать на центральном дворе Ростовского кремля. Это — часть нового туристического продукта «Лето в Ростове». Режиссер действа — народный артист России Валерий Кириллов.

«Во время музыкального парада будут исполняться известные марши и вальсы. В завершении программы оркестр сыграет знаменитую «Марусю» из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», поскольку именно в Ростовском кремле кинорежиссер Леонид Гайдай снимал эпизоды этой любимой всеми кинокомедии», — сообщил пресс-секретарь музея «Ростовский кремль» Андрей Серов.

Участником этого еженедельного субботнего шествия станет Ростовский муниципальный духовой оркестр. В этом году духовой оркестр отмечает свое 20-летие. Его художественным руководитель и главным дирижером уже много лет служит Тагир Хайруллин. Среди музыкантов оркестра лауреат премии им. Л. В. Собинова Дмитрий Мишуров, служившие в военных оркестрах Николай Ершов и Александр Антонов, выпускник факультета военных дирижеров Московской консерватории Роман Атаманов.