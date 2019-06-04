Обнинск, Калужская область, 4 июня, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Строительство детского сада на 140 мест на улице Пирогова, 12 началось в городе Обнинске (Калужская область), сообщает 4 июня корреспондент ИА REGNUM.

Admobninsk.ru Детский сад «Дюймовочка» в Обнинске

По информации заместителя главы администрации Обнинска по архитектуре и градостроительству Андрея Козлова, озвученной на городской планёрке, финансирование дошкольного учреждения будет проводиться по схеме федерального национального проекта «Демография»: детский сад будет выкуплен у инвестора после завершения строительства. Такой инвестор найден, он приступил к работам. В настоящее время монтируются ограждения, осуществляется снос зеленых насаждений, снятие верхнего слоя грунта на месте посадки здания.

По словам лавы администрации Обнинска Владислава Шапши, еще нужно будет оснастить дошкольное учреждение оборудованием, провести его сертификацию и лицензирование. Таким образом, новый детский сад примет воспитанников в начале 2020 года.

Кроме этого, на планёрке также шла речь о ходе подготовки к включению в федеральную программу на 2020 год строительства детского сада на улице Пирогова, 14. Как только будет получено подтверждение, что сад в неё включен, можно будет приступать к финансированию проекта по уже отработанной схеме.

Кроме того, в 2020 году будет построен детский сад с бассейном в микрорайоне «Солнечная долина» на 150 мест. Финансирование этого строительства проходит в рамках той же федеральной программы. В настоящее время подготовлена документация на проведение торгов и в ближайшее время они будут объявлены.

Как сообщало ИА REGNUM, в канун Международного дня защиты детей в городе Кондрово Калужской области торжественно открыли новый детский сад «Ромашка». Общая площадь нового здания детского сада более 1469 квадратных метров. Пять групп дошкольного учреждения приняли порядка 150 малышей. В детсаду «Ромашка» также предусмотрены две группы для детей в возрасте от 0 до трёх лет. Открыта группа кратковременного пребывания детей. В здании имеется музыкальный зал, спортивный зал, медицинский блок, кабинет логопеда.