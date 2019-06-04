Смоленск, 4 июня, 2019, 13:35 — ИА Регнум. Смоленский суд вынес приговор по громкому уголовному делу об изнасиловании и убийстве семилетней девочки в приемной семье, сообщила 4 июня пресс-служба Следственного комитета России.

Суд

Трагедия произошла 7 января 2018 года в деревне Агибалово Холм-Жирковского района. Супруга обвиняемого, которая воспитывала четырех приемных детей в возрасте от шести до десяти лет, уехала к родственникам в другой город. С детьми остался ее 49-летний супруг. Как доказано судом и следствием, в ночь на 4 января мужчина изнасиловал семилетнюю девочку, а затем убил ее.

Дело было раскрыто по горячим следам. Троих детей из семьи изъяли тогда же, их отправили в интернат.

В рамках следствия был сделан большой объем следственных действий и экспертных исследований, в том числе судебно-медицинские, генетические и психолого-сексолого-психиатрические экспертизы. Сам обвиняемый свою вину не признал. Дело рассматривалось с участием присяжных по его ходатайству. Однако присяжные признали его виновным по нескольким статьям, в том числе — в изнасиловании несовершеннолетней и в убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера.

Суд на основании вердикта присяжных приговорил мужчину к наказанию в виде 23 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.

Как напоминает ИА REGNUM, после убийства ребенка СК возбудил уголовное дело также в отношении должностных лиц органов опеки.