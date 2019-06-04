Ярославль, 4 июня, 2019, 13:31 — ИА Регнум. На книжном фестивале «Красная площадь» в Москве 2 и 3 июня прошли презентации книг о Ярославском крае, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Книги о Ярославском крае

Издательство «Медирост» представило новые книги: путеводитель «Ярославская область: 77 чудес», подарочное издание «Золотое кольцо Ярославии», книгу «Ярославль. Истории для детей» известного детского поэта и писателя Анастасии Орловой и книгу «Ярославль: история, памятники культуры, люди».

О книге «Ярославская область: 77 чудес» на Красной площади рассказал ее автор, журналист и писатель Антон Голицын.

Антон Голицын

«Идея книги возникла много лет назад, когда мы начинали работу над книжной серией «Библиотека Ярославской семьи». Мы хотели создать своего рода перечень наиболее интересных мест для путешествий в области как для самих ярославцев, так и для туристов. В итоге долгих споров появилось это магическое число 77. Это и такие признанные точки притяжения как Ростовский кремль, и куда менее известные, но такие прекрасные места как озера Костромской низины, село Учма или Спасский храм в селе Кукобой. В любое из этих мест можно отправляться и быть уверенным, что найдешь там нечто интересное и неординарное», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM автор книги Антон Голицын.

Внимание маленьких читателей привлекла презентация книги «Ярославль. Истории для детей». На Красной площади собрались поклонники творчества лауреата президентской премии в области литературы Анастасии Орловой.

На презентации книги Анастасии Орловой

«Я думаю, москвичам эта книга будет не менее интересна, чем жителям города Ярославля, потому что Ярославль как никакой другой город подходит для первого путешествия с детьми. Москвичи очень любят приезжать в Ярославль на выходные, это очень легко и комфортно», — сказала корреспонденту ИА REGNUM детский поэт и писатель Анастасия Орлова.

Анастасия Орлова

Книга «Золотое кольцо Ярославии» — это подарочное издание, вобравшее в себя большое количество работ фотохудожников и максимум информации о Ярославском крае. О ней рассказала ее автор, ярославский историк Мария Александрова.

Презентация книг издательства «Медиарост»

«Название книги несколько провокационное. Мы применили словосочетание «Золотое кольцо» как обозначение чего-то выдающегося и при этом исконно русского. Речь идет не только четырех городах туристического маршрута «Золотое кольцо», которые лежат в Ярославской области, а и о других городах и селах — Любиме, Пошехонье, Рыбинске, селе Великом и многом другом. Думаю, эта книга будет и хорошим подарком, и одновременно приглашением в путешествие по Ярославской области», — сказала автор книги историк Мария Александрова.

Ярославские издания традиционно пользуются интересом гостей фестиваля и получают награды организаторов.

Презентация книг издательства «Медиарост»

На этот раз книги «Храмы ярославской земли» и «Монастыри ярославской земли» издатиельства «Медиарост» стали номинантами 28 конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года ─ 2018» в номинации «Лучшее издание духовной и историко-религиозной литературы». Они вошли в пятерку лучших книг по этой тематике, изданных в России в минувшем году.