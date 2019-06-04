Чита, 4 июня, 2019, 13:30 — ИА Регнум. Сегодня, 4 июня, авиакомпания «Ангара» запустила регулярные авиарейсы по новому субсидируемому маршруту Чита — Улан-Удэ — Чита. Стоимость билета за чуть более чем часовой полёт на воздушных суднах Ан-24, рассчитанных на 48 пассажиров, составляет от 2 500 рублей, тогда как без субсидии он обошёлся бы почти в 2,5 раза дороже. До конца 2019 года субсидируемыми билетами смогут воспользоваться 5,5 тысячи пассажиров, отмечает пресс-служба забайкальского губернатора.

Правительство Забайкальского края Авиакомпания «Ангара» запускает регулярные субсидируемые авиарейсы по маршруту Чита — Улан-Удэ — Чита

«Сегодня выполняется первый субсидируемый авиарейс по маршруту Чита — Улан-Удэ — Чита. Это стало возможным благодаря включению авиамаршрута в перечень, утверждённый правительством Российской Федерации. Рейсы будут выполняться по вторникам и четвергам. Время в пути — один час десять минут», — отметил министр строительства, дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Гончаров.

По его словам, на 2019 год бюджетом края запланировано 32 миллиона рублей на 10 рейсов, выполняемых компанией «Аэросервис», и 10 миллионов — на рейс компании «Ангара» (Чита-Чара).

Таким образом Минвостокразвития совместно с Минтрансом РФ планомерно и комплексно решают вопрос транспортной доступности для Дальнего Востока, отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он напомнил, что это очень важный вопрос для каждого дальневосточника.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье также открыта продажа авиабилетов на субсидируемые рейсы для льготных категорий граждан в Москву, Новосибирск, Екатеринбург и стыковочный — Чита-Симферополь-Чита (через аэропорты Екатеринбурга и Новосибирска). Также для всех категорий граждан действуют субсидируемые рейсы из Читы в Якутск, Красноярск, Улан-Удэ.

С начала 2019 года по субсидируемым авианаправлениям из Читы в Красноярск (компания «Ангара») и Чита — Якутск (компания «Якутия») было перевезено 3677 пассажиров. Около 5,5 миллиарда рублей выделено в 2019 году для предоставления субсидий авиакомпаниям на обеспечение доступности перелётов по маршрутам из Дальнего Востока и в обратном направлении. Планируется, что приобрести авиабилеты по льготным тарифам смогут не менее 820 тысяч пассажиров.

Выделенные средства позволят перевезти более 11 тысяч пассажиров из Чукотского автономного округа, 65 тысяч человек — из Амурской области, почти 154 тысячи — из Приморского края, 118 тысяч — из Хабаровского края, свыше 180 тысяч — Республики Саха (Якутия), 42,3 тысячи пассажиров — из Магаданской области, 58 тысяч — из Камчатского края, 42,8 тысячи — из Республики Бурятия, 67 тысяч человек — из Забайкальского края, 41,5 тысячи — с Сахалинской области.

Перечень субсидируемых маршрутов был увеличен в 2018 году, и программа стала круглогодичной, с включением в неё многодетных семей.