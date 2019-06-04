Москва, 4 июня, 2019, 13:12 — ИА Регнум. Статистика по зарплатам в России дает не совсем полную картину, так как часть граждан получает зарплаты в конверте. Доходы занятых, в конечном счете, зависят от выручки компаний, где они работают, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев.

Деньги в конверте

«При этом в России капитализм, то есть государственные компании отличаются от частных только структурой капитала, а в остальном такие же субъекты рынка. Возможно, у них больше шансов получить государственную помощь в кризис. Именно поэтому зарплаты руководителей «Сбербанка», Газпрома или «Роснефти» намного выше, чем у федеральных министров», — отметил эксперт.

По его мнению, от санкций в наибольшей степени пострадали сотрудники инвестиционных компаний, так как долларовая капитализация и ликвидность рынков по сравнению с 2007—2008 годами значительно снизилась, грубый дисконт составляет 50%.

«Основные доходы в России имеют люди, которые не живут на зарплату. Наиболее обеспеченные господа живут с дивидендов по акциям, процентов по облигациям, курсовой разницы от продажи активов. Поэтому если ваш сосед зарабатывает больше, чем вы, не стоит ему завидовать. В остальном кто на что учился, кто на что сгодился», — высказал своё мнение Разуваев.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми высокооплачиваемыми остаются профессии в нефтедобывающих и газодобывающих компаниях. Час работы таких специалистов стоит 793 руб., а при пересчете на месяц — около 130 тыс. руб. На втором месте идет сфера производства табачных изделий, где час работы стоит 739 руб., или около 121 тыс. руб. в месяц.

На третьем месте расположились работники сфер производства кокса и нефтепродуктов с почасовой оплатой в размере 735 руб., или 121 тыс. руб. в месяц. При этом рост зарплат в этих трех сферах не превысил 8% за год. В среднем по России рост стоимости труда вырос на 11% и достиг 332 руб. в час.

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