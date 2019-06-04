Воронеж, 4 июня, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Жители села Староникольское Хохольского района Воронежской области жалуются на давление со стороны местных и районных властей. Об этом ИА REGNUM сообщил житель села Староникольское Фёдор Мироглов. По его словам, усилившееся давление на его односельчан стало реакцией властей на жалобы жителей в СМИ.

Александр Дейнека. Деревня. 1934

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая жители села Староникольское собрали в Воронеже пресс-конференцию, на которой пожаловались на действия местных властей и представили открытое письмо в адрес губернатора Александра Гусева с просьбой вмешаться в ситуацию.

Причина, по которой сельчане собрали журналистов и решились обратиться к губернатору, — дорога на улице Алехина, точнее, ее фактическое отсутствие. Дело в том, что жители вот уже несколько лет просят власти отремонтировать улицу, которая при малейшем дожде превращается в грязное месиво. Причем об асфальтировании речи не идет, в существующих условиях и простая отсыпка гравием уже кардинально изменит ситуацию. В ответ, рассказали сельчане, власти предложили им «скинуться» по 10−15 тысяч с дома, что при сельских зарплатах и пенсиях (а на улице немало пенсионеров) — большие деньги.

Как рассказал Мироглов на пресс-конференции, надежда появилась после встречи с главой департамента развития муниципальных образований области Василием Тарасенко. Жителям улицы предложили принять участие в программе инициативного бюджетирования: специалисты департамента подсчитали, что на ремонт улицы необходимо 3,5 млн рублей, 3% — а это около 105 тыс. рублей — составляет софинансирование со стороны жителей. Помочь с этой суммой селянам тогда вызвался местный предприниматель. Однако, несмотря на то, что заявка была составлена и должна была быть отправлена через администрацию Хохольского района, до департамента она почему-то не дошла.

Но после пресс-конференции, рассказал ИА REGNUM Мироглов, ситуация с дорогой никак не изменилась, а вот давление на жителей со стороны местных властей — усилилось. Так, в конце мая представители сельской администрации совершили обход домов на улице Алехина, в ходе которого, рассказал житель села, предлагали сдавать не по 10−15 тысяч, как ранее, а только по три тысячи рублей — для участия в конкурсе «Инициативное бюджетирование» на 2020 год.

По словам Мироглова, от одной из жительниц улицы потребовали подписать — в качестве председателя уличкома, которого не выбирали, — «фиктивный протокол собрания о якобы отказе жителей делать 3% взнос от суммы ремонта для участия в конкурсе «Инициативное бюджетирование 2019». В планах чиновников, утверждает активист, оформить согласие жителей улицы на годовое ожидание конкурса заявок «Инициативное бюджетирование 2020», что нужно, по его словам, лишь для отчёта перед федеральными и региональными структурами — мол, меры приняли.

«В ходе разговора каждого хозяина дома они настойчиво подолгу уговаривали и требовали согласиться сдавать по три тысячи рублей на будущий ремонт уличной дороги. При этом они упорно не уточняли, когда же будет «светлое будущее», и что согласившимся жителям придётся ждать рассмотрения проекта, называемого «Конкурс «Инициативное бюджетирование 2020», до следующей весны. И главное, что это будет не целевая программа, а именно хитро-мудрый конкурсный отбор заявок, который результатов не гарантирует», — рассказал Мироглов, подчеркнув, что аналогичную заявку, которую подавали сами жители в 2018 году на конкурс, администрация не отправила.

На тех сельчан, которые отказались заплатить три тысячи рублей, говорит Мироглов, пытались надавить.

«Как можно прийти в дом к своей учительнице детства, разменявшей девятый десяток лет, и в ходе изматывающей беседы заявлять слабому больному человеку, что, оказывается, все жители улицы уже согласились, сдали деньги и осталась только она. Мол, неужели вы против всех. Как говорится, ничего святого… Но подавляющее большинство жителей улицы все-таки упёрлось», — рассказал Мироглов, добавив, что и сам лично подвергался давлению.

«Участникам пресс-конференции уже неоднократно звонили из администрации села, агрессивно требуя рассказать, по сколько они собирали на аренду зала, поездку в город и сколько реально истратил организатор», — добавил Мироглов.

«Люди напряжены такими звонками и посещениями. Многие напуганы», — говорит активист.

Отметим, что прежний глава администрации Хохольского района Павел Пономарёв, как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году оказался под следствием по подозрению в превышении служебных полномочий. По версии следователей, чиновник принуждал местного предпринимателя передать 430 тыс. в качестве пожертвования на храм. А чтобы просьба выглядела более убедительной, распорядился заблокировать бетонными блоками торговые точки, принадлежащие бизнесмену. Сам Пономарёв обвинения отрицал: по его словам конфликт с бизнесменом связан с нецелевым использованием земельного участка, переданного предпринимателю под овцеводство.

Об этом: Дело главы Хохольского района Воронежской области дойдет до суда — прокурор

Между тем, напоминает ИА REGNUM, буквально через неделю после того, как жители Староникольского встречались с журналистами, в Воронеже на уровне форума сельских депутатов «Единой России», а затем в правительственной комиссии под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева обсуждался проект государственной программы «Развитие сельских территорий». Тогда отмечалось, что на реализацию госпрограммы, целью которой является улучшение качества жизни на селе, до 2025 года будет направлено 2,2 трлн рублей. В числе основных направлений было названо строительство дорог на селе. Кстати, дороги в другом воронежском районе — Рамонском — Медведеву понравились.

Об этом: Глава правительства РФ Дмитрий Медведев похвалил воронежские дороги