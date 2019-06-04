Иркутск, 4 июня, 2019, 13:08 — ИА Регнум. На острове Ольхон (Иркутская область) растёт дерево, которому стукнуло 775 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения «Заповедное Прибайкалье», возраст лиственницы под именем «Страж Ольхона» определили эксперты-дендрологи. Летом 2018 года специалисты обследовали около 30 деревьев на острове.

Аркадий Зарубин Остров Ольхон

«Кроме этой лиственницы на территории Улан-Хушинского песчаного массива находятся и другие раритетные деревья: лиственница, получившая название «Торжество жизни», возрастом 410 лет, «Две сестры» возрастом 343 и 374 года и несколько других», — отметила руководитель программы «Древо Байкала» Галина Сибирякова, добавив, что Прибайкальский нацпарк принимает меры по их сохранению.

«Улан-Хушинский песчаный массив — это природный парк уникальных старовозрастных лиственниц. Он нуждается в особом отношении, как и Сарайский песчаный массив с его древними соснами — памятниками живой природы. Нами установлены правила посещения мест, где произрастают раритетные деревья», — заявил Умар Рамазанов, исполняющий обязанности директора ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

Напомним, это учреждение объединяет под своим управлением четыре особо охраняемые природные территории в Иркутской области. По словам директора, здесь запрещено движение автомобилей, мото‑ и квадроциклов — допускаются только пешие прогулки. Здесь также нельзя разбивать палаточные лагеря и разводить костры.

Для сохранения раритетных деревьев научный консультант программы «Древо Байкала», доктор биологических наук Любовь Касьянова разработала «Паспорта деревьев» с информацией и результатами обследования каждого дерева. Учёные надеются, что реестр байкальских раритетных деревьев поможет правильнее организовать распределение рекреационной нагрузки на территории Ольхона.

Между тем развитие туризма на Байкале спровоцировало массовое строительство гостиниц и турбаз на берегах озера, в том числе на острове Ольхон. Причем, как неоднократно сообщала природоохранная прокуратура, большинство из них строится незаконно. Побывавшие в конце февраля на острове члены совета по правам человека при президенте России отметили отсутствие на объектах туристской инфраструктуры системы водоснабжения, водоотведения и канализации, что сильно загрязняет Священное озеро в местах массового отдыха.

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