Киев, 4 июня, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает «позорную политику» экс-президента Петра Порошенко. Об этом 4 июня заявил с парламентской трибуны сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Александр Вилкул.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Он упрекнул Зеленского за нежелание снять экономическую и транспортную блокаду с Донбасса.

«Мы видим ту же самую политику. Не остановлена блокада Донбасса. Это президент может сделать своим указом. Указом была введена блокада Донбасса. Сейчас уже президент Зеленский может отменить этот указ Порошенко и отменить энергетическую и транспортную, и экономическую, и гуманитарную блокаду Донбасса как первый шаг для установления мира», — сказал Вилкул.

При этом депутат призвал президента «снять губернаторов, заменить силовиков», а также подписать указ об отмене решения правительства Владимира Гройсмана о повышении цен на газ.

«Не может продолжаться позорная политика Порошенко… С 1 июня на 5,2% опять подняты тарифы на газ, украинцы за это не голосовали. Еще раз напомню, президент имеет все полномочия своим указом приостановить любое постановление правительства. Сейчас президент может своим указом отменить повышение тарифов», — напомнил Вилкул.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года президент Порошенко подписал указ о введении экономической блокады Донецка и Луганска. Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины принял решение о введении полной экономической блокады ДНР и ЛНР.

В частности, документ обязал правительство принять меры по прекращению перемещения грузов через линию соприкосновения в пределах указанных областей, кроме грузов, имеющих гуманитарный характер и предоставляемых украинскими и международными гуманитарными организациями. В указе сказано, что блокада должна действовать до выполнения пунктов Минских соглашений, касающихся прекращения огня и отвода войск от линии разграничения.