Москва, 4 июня, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В Московской области обнаружен нелегальных цех по расфасовке контрафактной икры. Фальсификация икры подтверждена ветеринарной лабораторией, сообщили в Россельхознадзоре.

klimkin Икра

В цехе расфасовывалась контрафактная икра под видом лососевой (чавыча и кета) с маркировкой ООО «Золото Камчатки» (Камчатский край) и ООО «Персей» (Сахалинская область).

В ходе проверки выяснилось, что первый производитель не зарегистрирован, второй находится в стадии банкротства, деятельность предприятия отсутствует.

Изъято более 4600 кг икры. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

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Как сообщало ИА REGNUM, две партии браконьерской чёрной икры осетровых пород рыб весом 300 и 100 килограммов изъяли из оборота в Москве инспекторы рыбоохраны.

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