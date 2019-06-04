Красноярск, 4 июня, 2019, 13:39 — ИА Регнум. Нашумевшие вопросы о положении дел в лесной отрасли Красноярского края 4 июня на сессии рассмотрели депутаты регионального Законодательного собрания. В том числе на сессии выступила председатель Счётной палаты края Татьяна Давыденко, которая ранее сделала громкие заявления о криминализации лесной отрасли в регионе. Однако красноярские власти её заявления сегодня подвергли жёсткой критике.

Евгений Фельдман Вагон с древесиной

Интервью, обескуражившее губернатора

Как сообщили ИА REGNUM в краевом парламенте, на сессии Давыденко представила информацию о реализации в регионе приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов и анализ результатов деятельности краевых лесничеств.

Так, по её словам, в 2018 году из края вывезли древесину на 48 млрд рублей. Большая часть «ушла» в Китай — 33 млрд. При этом поступления в бюджет края от отрасли составили 1 млрд 591 млн рублей. Давыденко подчеркнула, что лесная отрасль должна развивать переработку леса, а не заниматься вывозом древесины.

Что касается упомянутых ранее главой СП в негативном контексте инвестиционных проектов, Давыденко заявила, что они не достигли своей цели. В частности, должно было выпускаться 28 видов продукции переработки, а реально было только семь. При этом лес, который отводился под инвестпроекты на условиях льготной аренды (порядка 5 млн га), вырубался.

Озвучила глава СП и результаты анализа деятельности 60 краевых лесничеств. Износ их имущества, включая транспорт, составляет 82%. Из-за этого лесничества вынуждены привлекать подрядные организации. Рубят лес одни и те же фирмы, причём за символическую плату: в среднем 6 рублей 40 копеек за «куб», а в некоторых районах — и вовсе по 1 рублю за «куб».

Уделила внимание аудитор и продаже леса. В 2018 году в рамках «пилотного» проекта шесть лесничеств края реализовали древесину через товарно-сырьевую биржу в Санкт-Петербурге. Взаимодействие лесничеств с биржей осуществлялось через одну брокерскую компанию, сделки по продаже леса проводились по ценам ниже рыночных: при средней цене на бирже свыше 800 рублей за кубометр красноярский лес продавался за 296 рублей.

Всю эту информацию Татьяна Давыденко озвучила в интервью журналисту Андрею Караулову.

Комментируя интервью, красноярский губернатор Александр Усс сказал, что оно его, «мягко говоря, обескуражило».

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Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, ранее Давыденко заявила об угрозах в её адрес. Угрожавших ей людей она не назвала, но выразила уверенность в том, что это связано с её профессиональной деятельностью.

О «личных интересах» и «вымогательстве»

Ответил Давыденко первый заместитель губернатора края Юрий Лапшин. Он признал наличие системных проблем в лесном хозяйстве, однако не согласился с рядом сделанных аудиторами выводов.

Чиновник подчеркнул, что с 2018 года в Красноярском крае началась реализация новой лесной политики, призванной повысить эффективность лесопромышленного комплекса. В результате рост производства пиломатериалов составил 10% к 2017 году, инвестиции в отрасль выросли в полтора раза. Налоговые платежи увеличились на 15%, а плата за использование лесов — на 68%.

Что касается количества видов производимой в рамках инвестпроектов продукции, таковых семь, а не 16, говорит Лапшин. Он также напомнил, что деятельность инвестиционных проектов, приём и одобрение заявок регулируются на федеральном уровне, соответственно, регион имеет здесь ограниченные рычаги влияния.

Раскритиковал он и другие заявления Давыденко. Например, о продаже леса через биржу. По его словам, по итогам первых месяцев текущего года цена красноярского леса выросла с 296 до 559 рублей за кубометр.

Лапшин назвал безосновательным и вывод о низкой кратности авиапатрулирования лесов. Общий налет часов в 2018 году был на 40% больше, чем в 2017-м. Лапшин подчеркнул, что регион дополнительно получил 232 млн рублей на эту деятельность.

«В основе громких заявлений и активности лежит не стремление навести порядок, а желание сохранить личный бизнес», — резюмировал Юрий Лапшин.

Здесь стоит отметить, что, как утверждает ТВК, «несколько лет одним из источников доходов семьи Татьяны Давыденко были мероприятия по тушению лесных пожаров».

"После того, как семейную фирму лишили госконтрактов, на лесную отрасль края обрушились проверки Счётной палаты», — заявляет красноярский канал ТВК.

Ещё более жёсткий ответ Давыденко дал первый заместитель губернатора края, руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко. Он также убеждён в существовании политического аспекта обсуждаемой темы.

«Эта передача стала частью цикла передач, которые разместил в последнее время господин Караулов в сети интернет, в «Ютубе». Передачи направлены на дискредитацию губернатора Красноярского края, социально-экономической ситуации в крае», — заявляет Пономаренко.

Далее Пономаренко обвиняет журналиста в вымогательстве. Высказывание Пономаренко приводится на официальном сайте Заксобрания Красноярского края:

«Перед выходом первой передачи Андрей Караулов настойчиво звонил в приёмную губернатора. Как раз шёл Красноярский экономический форум. Александр Викторович попросил меня с ним связаться. Он был весьма комплиментарен в оценках губернатора, ссылался на давнее знакомство. Прямым текстом предложил мне заплатить 2 млн 400 тысяч рублей за то, чтобы передача, которая была заказана ему определенными политическим силами, не вышла в эфир. Никто ему платить не стал».

«Выводы делать вам, уважаемые депутаты, но Татьяна Алексеевна (Давыденко — прим. ИА REGNUM ), к сожалению, стала частью широкомасштабной провокации группы вымогателей», — резюмировал Пономаренко.

«Лесной» скандал продолжается

Таким образом, ответ властей Красноярского края главе региональной СП был весьма жёстким. Сама Давыденко в интервью также предположила, что в отношении неё готовятся возбудить уголовное дело, а затем последует снятие с должности.

Что касается информации Давыденко об угрозах, ранее Усс поручил своему заместителю, генерал-лейтенанту ФСБ Павлу Солодкову встретиться с ней и выяснить все детали. Однако Давыденко не смогла сказать Солодкову «ничего конкретного», констатировал губернатор.

По сообщениям красноярских массмедиа, прокурор Красноярского края Михаил Савчин после доклада Давыденко заявил, что ведомство проверяет лесную отрасль. Однако проверке подвергается и работа Счётной палаты.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Счётная палата края рассказала о проведённом совместно с УФСБ анализе тушения лесных пожаров в регионе в 2018 году. По информации аудиторов, по итогам пожароопасного сезона-2018 в крае было зафиксировано 1639 пожаров. Их площадь составив 1,6 млн гектаров, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом в три раза. Ущерб лесному фонду также существенно вырос, превысив 4 млрд рублей.

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Судя по всему, «лесной» скандал в Красноярском крае продолжит развиваться. Впереди регион ждёт летний, а поэтому более напряжённый пожароопасный сезон. Кроме того, власти и общественность будут ждать результатов проверок лесной отрасли.

Между тем в ГУ МВД России по Красноярскому краю 4 июня заявили о проведении проверки по факту сообщения председателя Счетной палаты региона Татьяны Давыденко об угрозах в её адрес.