Москва, 4 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Рост среднего заработка российских медработников достигается за счёт их сверхэксплуатации, полагает сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он рассказал 4 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя данные Росстата о том, что в РФ самыми быстрыми темпами растут заработные платы в сфере здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Медработница

«У нас есть множество сигналов о том, что в этом году заработные платы упали по сравнению с предыдущим годом, — рассказал Коновал. — История известная: Росстат публикует данные не из расчёта ставки, а из расчёта доходов физического лица. Соответственно сюда попадают все переработки. А мы знаем, что для большинства медработников характерна работа на полторы-две ставки по совместительству. Кроме того, они нередко берут подработки, расширяют зону обслуживания, когда участковый врач, например, ведёт приём не с одного участка, а с двух или трёх в основное рабочее время. Или когда те же фельдшера работают в неполной бригаде, выполняя двойную работу, и вместо 15 коек на один пост медсестры приходится 20, а то и 25−30 коек».

Таким образом, по словам Коновала, речь идёт не о средней заработной плате, а о среднем уровне заработка, который достигается посредством сверхэксплуатации работников.

«И надо ещё учитывать, что средний показатель не отражает распределения зарплат между различными группами работников одной и той же категории. Главные врачи не попадают в эту статистику, но заместители главных врачей уже попадают. Или заведующие крупными подразделениями», — подчеркнул профсоюзный лидер.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 4 июня «Известия» со ссылкой на данные Росстата опубликовали новость о том, что самые высокооплачиваемые специалисты в России трудятся в нефте‑ и газодобывающих компаниях. Вместе с тем за минувший год на 23% — а это самые быстрые в России темпы — выросли зарплаты работников сферы здравоохранения и социальных услуг. Зарплаты увеличились до 260 рублей в час или 43 тыс. в месяц.