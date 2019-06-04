Москва, 4 июня, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Глобальный нефтяной рынок находится под сильный давлением из-за затянувшейся торговой войны между США и Китаем, а также проблем с Мексикой. Фьючерсы на нефть марки Brent за последние четыре дня снизились на 11,7%, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) потеряли 16,5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Такая распродажа фьючерсных контрактов среди крупных участников рынка и институциональных инвесторов происходит на фоне усиливающиеся обеспокоенности роста мировой экономики, как следствие снижение спроса на нефть», — пояснил эксперт.

Пожалуй, решение торгового конфликта между США и Китаем будет не скоро. Цены на нефть стремительно снижаются, что создает определенные проблемы для стран-экспортеров. В этой связи необходимо предпринимать срочные меры по стабилизации глобального нефтяного рынка. Саудовская Аравия, как лидер картеля стран экспортеров нефти ОПЕК, скорее всего примет решение о дальнейшем сокращении добычи нефти вместе с остальными союзниками включая и Россию.

«На данный момент возникает важная задача максимально предотвратить перепроизводство черного золота, чтобы стабилизировать рынок. Снижение спроса на нефть плохой сигнал для экспортеров и необходимо искусственно создать всеобщий дефицит нефти. Единственный открытый вопрос остается по поводу России. Насколько страна будет готова полностью поддержать картель», — отметил Гасанов.

С одной стороны, нам также не выгодны низкие цены на нефть, со всеми вытекающими последствиями для нашей экономики. В тоже время, как и странам ОПЕК так и России не хочется передавать эстафету лидерства в руки США. Тем не менее выход из данной ситуации вынуждает временно это сделать. Доходы важнее политических игр.

«Принятие решения о продолжении сокращения добычи среди стран участник ОПЕК, в том числе и России цены на нефть получат сильнейший импульс, поскольку среди крупных институционалов вспыхнет конкуренция за лучшую цену. Резкий спекулятивный спрос на черное золото создаст первый импульс роста котировок. Цены на нефть в моменте могут подняться до $75 за баррель», — полагает эксперт.

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