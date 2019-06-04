Минск, 4 июня, 2019, 12:24 — ИА Регнум. В минском Доме Москвы 31 мая прошёл Третий межгосударственный форум «Территория Союзного государства как единое историческое, образовательное и информационное пространство». Об этом по итогам мероприятия проинформировало издание «Телескоп».

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Форум был организован белорусско-российской Гражданской инициативой «Союз» при поддержке Ассоциации «Содействие интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству». Участие в его работе приняли участие депутаты Государственной Думы России и Национального Собрания Белоруссии, депутаты законодательных собраний и муниципальных советов приграничных областей, представители белорусских и российских партий и общественных движений, а также эксперты.

Временный поверенный в делах Российской Федерации в Белоруссии Владимир Андреев отметил важность мероприятия и посетовал на их редкость. Российский дипломат констатировал: сильное гражданское общество является важным элементом устойчивого государственного развития, а его отсутствие чревато возникновением конфликтов, подобных украинскому кризису, начавшемуся в 2014 году.

Сопредседатель Гражданской инициативы «Союз», член ЦК Компартии Белоруссии, доктор философских наук, главный редактор сайта «Телескоп» Лев Криштапович в своём выступлении обратил внимание на подмену понятий, которой пользуются местечковые националисты. По его мнению, против белорусско-российского союза борются политические силы, которые не являются сторонниками независимости, поскольку это агенты Запада, навязывающего всему миру однополярное политическое устройство, в котором не может быть по-настоящему суверенных государств.

«Независимость как раз отстаивают сторонники белорусско-российской интеграции. Союзность — атрибутивный признак и белорусской, и российской государственности. Вне Союза нельзя говорить о подлинном суверенитете. Поэтому Союзное государство — это укрепление независимости наших государств», — уверен Криштапович.

Председатель комитета по развитию гражданского общества Государственной думы Российской Федерации, депутат от КПРФ Сергей Гаврилов отметил важное геополитическое значение российско-белорусской интеграции. По его мнению, Союзное государство России и Белоруссии «является едва ли не единственным объединением, которое противостоит глобальному неоколониализму».

«Идеалы нашей общей культуры, православия, понимание добра и зла, понимание ценностей соборности, коллективизма, уважения к труду, равноправия — это то, что отличает нас, русских и белорусов, от многих наших братьев, которые стали жертвами тотального давления мирового глобализма», — сказал Гаврилов.

Второй секретарь ЦК КПБ Георгий Атаманов обратился к теме единства русского и белорусского народов в советский период. Он напомнил о важности юбилейного года — 17 сентября 2019 года исполнится 80 лет со дня начала Освободительного похода Красной армии, приведшего к воссоединению оккупированных Польшей западнобелорусских и западноукраинских земель в составах БССР и УССР.

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«По Рижскому договору 1921 года Западная Беларусь отошла к Польше, белорусы очень тяжело это переживали. В сентябре 1939 года осуществилась наша мечта — мы объединились и снова стали единым белорусским государством. И в этом нам огромное подспорье оказала братская Россия. Она же помогла нам в восстановлении послевоенной разрухи, и сегодня мы имеем мощную промышленную и сельскохозяйственную базу», — напомнил Атаманов.

Депутат Государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Николай Земцов обратил внимание на желающий лучшего информационный фон российско-белорусской интеграции. Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов призвал собравшихся «начать формулировать новый ценностный набор для простого человека, живущего в Гродно, Минске, Смоленске, Москве».

Председатель Смоленского городского совета депутатов Юрий Сынкин рассказал о совместной образовательной программе для молодых учителей Витебской и Смоленской областях, которая осуществляется на основе президентского гранта Российским союзом молодёжи. Депутат Брянской областной Думы, руководитель региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева Михаил Иванов зачитал приветственное слово губернатора Брянской области А.В. Богомаза и председателя Брянской областной Думы В.И. Попкова, в котором были отмечены достижения союзного строительства.

Заместитель вице-президента по стратегическому развитию компании «Лукойл» Андрей Гайдамака остановился на теме экономического базиса Союзного государства. Также выступили председатель Псковского регионального отделения «Партии роста», член Общественного совета при Комитете по строительству жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Романов, сопредседатель Гражданской инициативы «Союз», председатель правления Ассоциации «Содействие интеграции, международному социально-культурному и деловому сотрудничеству» Сергей Лущ, президент Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» и другие.

По итогам работы форума была выработана резолюция. Кроме того, участники форума выступили в редакции издания «Спутник Беларусь», рассказав о проблемных вопросах объединения Белоруссии и России в формате Союзного государства.

Крупнейшие СМИ Белоруссии проигнорировали мероприятие. Русофобские националистические издания выказали недовольство самим фактом его проведения, а также встречами участников форума с главой президентской администрации Натальей Кочановой и другими чиновниками.