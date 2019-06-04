Москва, 4 июня, 2019, 12:23 — ИА Регнум. После ралли 3 июня российский рынок корректируется от максимумов на нестабильном внешнем фоне и вялотекущей динамике цен на нефть. После полудня индексы Мосбиржи и РТС отступают на 0,87% и 0,49% соответственно. Наблюдается отскок и в акциях Газпрома, рост которых оказал приличную поддержку отечественному рынку, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Рубль

«Рубль тем временем выглядит устойчиво, отыгрывая потери в парах с иностранными валютами. Пара доллар/рубль отступает в район отметки 65 руб., хотя нефть при этом демонстрирует лишь незначительное восстановление и не внушает доверия, расположившись над уровнем $61 за баррель», — пояснил эксперт.

Основная поддержка для российской валюты приходится на практически повсеместные продажи доллара, который ускорил падение накануне после откровенно голубиных комментариев Булларда. В частности, представитель ФРС указал на возможное снижение ставки в скором времени, сославшись на эффект от торговых войн и проблемы с инфляцией.

«Далее рынки ждут выступления Пауэлла, которое задаст краткосрочный вектор движения долларовым парам. Если глава Федрезерва выберет более нейтральный тон, нежели его коллега, пара доллар/рубль сможет удержаться над уровнем 65 руб. и, возможно, сократить внутридневные потери.

В случае возобновления роста, ближайшим ориентиром для пары станет 100-дневная скользящая средняя в районе 65,20 руб.», — полагает Николаев.

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