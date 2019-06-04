Новосибирск, 4 июня, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 4 июня, посетил строительную площадку перинатального центра в Новосибирске. Строительство началось ещё в 2013 году, но из-за финансовых трудностей в 2014 году работы на объекте были заморожены, сегодня они возобновились. Реконструкцию центра обещают завершить через два года — к 2021 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал возобновление строительства перинатального центра в Новосибирске

Новосибирская область сегодня единственный регион с городом-миллионником, где до сих пор не создана комплексная система родовспоможения и нет областного перинатального центра.

Губернатор региона отметил, что отсутствие этого объекта серьёзно усложняет работу областной клинической больнице — в частности, детским и акушерским отделениям. Новые площади и новое оборудование позволят «разгрузить» отделения, которые последние пять лет работают в стеснённых условиях, а также переформатировать работу всего больничного комплекса и сделать её более эффективной.

По данным министра здравоохранения области Константина Хальзова и главного врача Государственной Новосибирской областной больницы Анатолия Юданова, мощность стационарного отделения нового перинатального центра составит 213 коек на четыре тысячи родов в год (сейчас облбольница принимает только 2,5 тыс. родов), детская поликлиника рассчитана на 60 посещений в смену, взрослая — на 100.

Достройка перинатального центра в Новосибирске — запрос, который жители региона озвучили ещё во время работы Андрея Травникова в качестве врио губернатора Новосибирской области.

28 мая с компанией «Бердский строительный трест» был заключен государственный контракт — на выполнение подрядных работ по строительству объекта. Цена вопроса — 499 млн рублей. Средства выделены из областного и федерального бюджетов. Всего же из федерального бюджета на реконструкцию и оснащение перинатального центра Новосибирская область получит более 2,3 млрд рублей.

«Это объект долгосрочный, долгожданный. Наша просьба была поддержана, финансирование выделено», — сказал Андрей Травников.

В текущем году планируется завершить строительствоу кровли, подвести сети тепло‑ и электроснабжения, утеплить корпус, провести ряд других работ. Отмечается, что при хороших темпах объект может быть сдан и раньше — уже к концу 2020 года. В 2021 году останется провести пуско-наладочные работы и получить разрешительную документацию на оказание медицинской помощи.

«Можно быть уверенными в проведении всех запланированных работ, потому что средства и в областном, и в федеральном бюджете на ближайшие три года предусмотрены. Исходя из этих объёмов проводятся все конкурсные процедуры, заключаются контракты на строительство и поставку оборудования. Подрядчик — компания, известная в Новосибирской области своей надёжностью. Основной объём работ можно будет выполнить до конца 2020 года», — заявил Травников.

Отметим, что реконструкция областного перинатального центра в Новосибирске ведётся в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения». Объект относится к III уровню системы оказания медицинской помощи населения. Такие учреждения имеют в своей структуре подразделения, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь.