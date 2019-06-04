Более 26 млрд рублей направят на обновление техникумов в РФ
Москва, 4 июня, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Минпросвещения России уделяет большое внимание развитию инфраструктуры среднего профессионального образования. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, сообщается на сайте министерства.
По её словам, объём субсидирования материального обновления российских колледжей и техникумов «существенным образом наращивается».
В 2018 году на эти задачи было выделено 1,5 млрд рублей. В 2019 году размер грантов возрос в два раза до 3 млрд рублей. До 2024 года на эти цели направят 26 млрд рублей.
Подробности: Гранты для учащихся техникумов — стимул повышать свою профкомпетенцию
Как сообщало ИА REGNUM, для популяризации рабочих профессий для учащихся техникумов предоставляются гранты.
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