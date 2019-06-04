Москва, 4 июня, 2019, 12:16 — ИА Регнум. Минпросвещения России уделяет большое внимание развитию инфраструктуры среднего профессионального образования. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева, сообщается на сайте министерства.

Минобрнауки.рф Ольга Васильева

По её словам, объём субсидирования материального обновления российских колледжей и техникумов «существенным образом наращивается».

В 2018 году на эти задачи было выделено 1,5 млрд рублей. В 2019 году размер грантов возрос в два раза до 3 млрд рублей. До 2024 года на эти цели направят 26 млрд рублей.

Подробности: Гранты для учащихся техникумов — стимул повышать свою профкомпетенцию

Как сообщало ИА REGNUM, для популяризации рабочих профессий для учащихся техникумов предоставляются гранты.

Читайте также: Колледжи ДФО в 2019 году получат 189,2 млн рублей грантовой поддержки