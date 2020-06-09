Киев, 4 июня, 2019, 12:14 — ИА Регнум. Киевской власти мифическое «возвращение» Крыма может быть нужно лишь для удовлетворения попранных амбиций и ради унижения России, то же движет и их старшими партнерами из Вашингтона, но такая мотивация в истории не работает, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 4 июня, комментируя информацию о предстоящем визите президента Украины в Брюссель.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила журналистам, что в числе вопросов, которые Владимир Зеленский намерен обсудить в Брюсселе с руководителями ЕС и НАТО, будет в том числе и «стратегия возвращения Крыма», о котором, по словам Мендель, в Киеве «не забыли».

«Это, конечно, плохое сочетание: шоумен и политик. Шоумену кажется, что на нём свет клином сошёлся; политик полагает, что именно политики вершат судьбы мира. Судьбы мира вершат государственные деятели, уловившие волю народов, усилившие её и на неё опирающиеся. Лучшие из политиков трудятся на благо народов. Посредственные — крутятся в политической конъюнктуре, внешней и внутренней, пытаясь остаться «на плаву». Худшие — просто держатся за правительственную кормушку.

К какой категории относится Зеленский, каждый определяет для себя сам, но в этой истории он явно в числе посредственных. Жители Крыма давно определили, что для них благо. Право народов на самоопределение надо уважать. Попираешь это право — никто не обязан уважать твою территориальную целостность. Об этом говорится в документах ООН.

Зачем Киеву «возвращение» Крыма? Только во имя удовлетворения попранных амбиций самовластья, с одной стороны, и ради унижения России, — с другой. Американцам — примерно за тем же. Никчёмная мотивация, такая в истории не работает.

В Брюсселе, что в штаб-квартире НАТО, что в штаб-квартире ЕС, тоже, как мы видим, сидят посредственные политики, если собираются серьёзно обсуждать с киевской властью стратегию по возвращению Крыма. Если они хотят видеть Украину своим благополучным партнёром, то им надо думать совсем о другом. Если же продолжают видеть в ней только конъюнктурный инструмент борьбы против нашей страны, тогда другое дело. Тогда собеседники, как говорится, «найдут друг друга». Может быть, и решение «вынесут», как формулирует пресс-секретарь Зеленского.

Только думается мне, что с такими решениями граждане европейских стран таких политиков сами «вынесут». Да и для украинцев заманка «возвращения Крыма» скоро станет скорее раздражающим, чем мобилизующим лозунгом. Для сравнения: представьте, что Владимир Путин, придя к власти, во главу угла поставил бы задачу «возвращения Прибалтики», причем не фигурального, а физического возвращения, — что бы ему даже самые рьяные патриоты тогда сказали бы?» — отметил Михаил Демурин.