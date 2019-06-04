Берлин, 4 июня, 2019, 12:17 — ИА Регнум. Позицию немецкой промышленности, выступающей за строительство газопровода «Северный поток — 2», поддержала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об поддержке проекта она заявила во время выступления на конференции федерального союза немецкой промышленности в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Меркель отметила, что отказ от атомной и угольной энергетики в пользу газа требует нового планирования, которое будет предложено до конца текущего года. Она заявила также, что всегда выступала за возможность строительства «Северного потока» и солидарна с промышленниками в этом вопросе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве экономики ФРГ отвергли экстратерриториальные санкции, которые США пытаются наложить на компании, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Напомним, против реализации проекта газопровода выступают США, заинтересованные в поставках своего сжиженного газа вместо более дешевого российского топлива.

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